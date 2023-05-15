Бакинское транспортное агентство спешит успокоить общественность

В последние дни в различных СМИ появилась информация о якобы ожидаемом повышении цен на проезд в пассажирских автобусах в Баку.

Как сказал в понедельник Day.Az по данному вопросу пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, по поводу роста цен на пассажирские перевозки в Баку обращения в Тарифный совет не было.

"Этот вопрос в настоящее время не является предметом обсуждения", - сказал он.

Отметим, что на очередном заседании Тарифного совета, состоявшемся 31 января 2023 года, были рассмотрены обращения компаний-перевозчиков и утверждены новые тарифы на услуги пассажирских перевозок в общественном транспорте. После проведенных обсуждений был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 гяпик до 40 гяпик за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране - 40 гяпик на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната - на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпик за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика). Решение вступило в силу 3 февраля 2023 года.