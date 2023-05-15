Объявлены даты вступительных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей, а 21 мая - по II группе.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, 21 мая также состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших обе подгруппы - DT и TC в III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Абитуриенты уже могут распечатать "Пропускной лист на экзамен". В "Пропускном листе на экзамен" указывается дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала экзамена и т.д.