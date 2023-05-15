Цены на лекарства изменятся?

Изменение в закон "О лекарственных средствах" позволит оптимизировать цены.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению Рашад Махмудов, передает Day.Az.

Он отметил, что это изменение послужит упрощению процессов документирования, регистрации и лицензирования лекарственных препаратов, импортируемых в нашу страну, поспособствовав также снижению цен на лекарства. Политика государства направлена не только на контроль над качеством лекарственных препаратов, но и на оптимизацию цен. Повышение конкурентной среды за счет упрощения регистрации позволит оптимизировать цены.

Отметим, что изменение в закон "О лекарственных средствах" было одобрено Милли Меджлисом в первом чтении.