https://news.day.az/society/1564503.html В Азербайджане объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе
В Азербайджане объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе
Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.
Об этом сообщили Day.Az в понедельник в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.
Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке ниже:
Продолжение деятельности на государственной службе (подгруппа должностей BB).
Участники также могут узнать о результатах экзамена, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
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