Назначен военный прокурор Нахчывана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, приказом генерального прокурора Камрана Алиева исполнение обязанностей военного прокурора Нахчывана возложено на старшего следователя по особо важным делам следственного управления генеральной прокуратуры Агиля Ахундова.

Информацию об этом подтвердили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры.