Судебный процесс по уголовному делу Салима Муслимова отложен

Назначенный на сегодня судебный процесс по уголовному делу экс-министра труда Азербайджана Салима Муслимова отложен.

Как сообщает в понедельник Day.Az, причиной этого стало непредставление следственным органом в суд окончательной информации о возмещении ущерба по уголовному делу по эпизоду растраты.

Судья отметил, что и защита, и сторона обвинения заинтересованы в уточнении того, какая часть ущерба возмещена.

Процесс будет продолжен 31 мая.

Отметим, что Салим Муслимов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. После 13 месяцев заключения он был помещен под домашний арест из-за проблем со здоровьем.