На этих улицах наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньятова;
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБА;
11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньятова;
12. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
13. Заторы наблюдаются от улицы Микаила Мушфига, Бадамдарского круга в сторону школы №20.
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