Смертельное ДТП в Геранбое

В селе Хойлу Геранбойского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщил во вторник главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия, провели соответствующее разбирательство, было обеспечено восстановление дорожного движения. В результате предварительного расследования выяснилось, что Ниджат Набиев, 1988 года рождения, управлявший автомобилем марки Mercedes, потерял управление транспортным средством и автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. В результате водитель и пассажир Эльвин Гулиев погибли.

Разбирательство по данному факту продолжается.