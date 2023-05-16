Сколько случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано?
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В Азербайджане минувшим днем был зарегистрирован 1 новый факт заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 8 человек выздоровели.

Как сообщили во вторник Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, умерших от коронавируса нет.