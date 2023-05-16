Сколько случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано?

В Азербайджане минувшим днем был зарегистрирован 1 новый факт заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 8 человек выздоровели.

Как сообщили во вторник Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, умерших от коронавируса нет.