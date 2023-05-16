Назначен новый глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Приказом Председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев назначен руководителем аппарата, передает Day.Az.

Бабаев Интигам Вагиф оглы родился 22 июня 1974 года в городе Баку. В 1996 году окончил Исторический факультет Бакинского Государственного Университета. В 1997-2001 годах получил второе образование на факультете Административного управления Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Интигам Бабаев возглавлял Бакинский Клуб Молодёжи с 1994 по 1998-ые годы.

С 1995 по 1998-ые годы был председателем Национального Совета Молодёжных Организаций Азербайджана. В 1998-1999-х годах работал заведующим Отдела по работе с молодёжными организациями Министерства Молодёжи и Спорта Азербайджанской Республики. В 1999-2000-х годах был заведующим Отдела по работе с политическими партиями и общественными организациями Исполнительной Власти города Баку.

В апреле 2000-го года был назначен заместителем министра молодёжи и спорта Азербайджана, где проработал до ноября 2021-го года. С марта по декабрь 2022-го года работал заведующим сектора по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

20 декабря 2022-го года был назначен заместителем главы Аппарата Управления Государственного историко-архитектурного Заповедника "Ичеришехер". С апреля по май 2023-го года временно исполнял обязанности руководителя Аппарата Заповедника.

Награждён орденами "За службу Отечеству" 2-й и 3-й степеней. Женат, имеет 2 детей.