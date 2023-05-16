В Венгрии установят памятник Низами Гянджеви.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Национальной ассамблеи Венгрии Шандор Лежак на специальном заседании парламента Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он особо отметил развитие культурных связей между Венгрией и Азербайджаном.

Напомним, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.