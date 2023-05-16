Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но днем местами на полуострове возможны дожди. Южный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но после полудня в отдельных районах ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.