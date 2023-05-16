Какой погоды ждать завтра?

Днем 17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Днем в некоторых частях полуострова вероятны дожди.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, с полудня 17 мая до утра 18 мая в некоторых районах страны временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в основном ливневого характера, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег.

Западный ветер усилится до 18-23 м/с. Может повыситься водность рек, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.