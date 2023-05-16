Азербайджан улучшает механизмы управления медицинскими отходами

С целью повышения эффективности управления медицинскими отходами и обеспечения скоординированных действий в этой сфере в Министерстве здравоохранения состоялось мероприятие, организованное совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляются целенаправленные реформы по развитию и усовершенствованию механизмов управления системы здравоохранения страны. "Применение инновационных методов клинических исследований в медицинских учреждениях, охрана здоровья населения, эффективное управление медицинскими отходами и детальный анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в стране являются одними из приоритетных задач Министерства здравоохранения", - добавил министр.

Теймур Мусаев отметил важность организации совместных тренингов с целью повышения знаний и навыков персонала медицинских учреждений относительно правил, установленных в законодательстве по обращению с отходами медицинского происхождения. Также была подчеркнута важность организации качественной системы управления медицинскими отходами при проведении восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание защите экологической стабильности и охране окружающей среды в стране.

М.Бабаев отметил, что министерством проведена необходимая работа в направлении совершенствования организации учетного процесса по обращению с медицинскими отходами. Предстоит проделать большой объем работ в этой сфере. Отрадно, что в последнее время среди населения наблюдается более внимательный и ответственный подход к обращению медицинскими отходами во благо защиты окружающей среды.

На мероприятии были представлены презентации на темы использования одноразовых расходных материалов и инструментов, безопасной обработки и утилизации медицинских отходов с целью охраны здоровья населения и предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду и др.

Затем Теймур Мусаев и Мухтар Бабаев подписали совместный Приказ "Об обеспечении скоординированных действий для эффективного решения существующих проблем по управлению медицинскими отходами".

Согласно приказу, создана совместная Рабочая группа для анализа текущей ситуации по управлению инфекционными и другими видами медицинских отходов, представляющими угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и формирования эффективной модели управления в этой сфере.

В документе также отражены анализ текущей ситуации в сфере управлениями медицинскими отходами в стране, применение международного опыта по обезвреживанию и утилизации медицинских отходов, а также проведение просветительских работ среди населения. Кроме того, планируется продолжить соответствующие работы в направлении подготовки Дорожной карты по совершенствованию управления медицинскими отходами.