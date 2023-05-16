В Азербайджане откроются вакансии для тысяч учителей

В этом году в Азербайджане планируется открытие более 10 000 вакансий для учителей.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Со следующей недели начинается прием электронных документов для участия в экзамене по приему на работу учителей. В этом году принять участие в экзамене смогут одновременно около 8 тысяч учителей", - сказал он.