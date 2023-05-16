Сколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано сегодня?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 324 человека вылечились, 10 268 - скончались, число активных больных составляет 86.

За последние сутки в стране проведены 1 396 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 606 257.