В минсельхозе Нахчывана выявлены хищения на крупную сумму

В соответствии с планом работы Счетной палаты Азербайджана на 2023 год с 15 февраля по 18 марта 2023 года был проведен аудит использования и управления государственным имуществом и средствами, выделенными министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Счетной палаты, по результатам проверки были выявлены хищения на крупную сумму. С связи с выявленными нарушениями начата юридическая процедура.

"Аудит в министерстве в общей сложности охватил средства в размере 27 032 883 манатов в 2021-2022 годах, из которых на расходы по содержанию 1 620 090 манатов, на выплату субсидий - 25 412 793 манатов. В соответствии с аудиторскими данными были выявлены следующие нарушения:

1 . Аудит средств, выделенных на субсидирование в 2021-2022 годах

Было выявлено необоснованное расходование 57,2 процента средств, что привело к тому, что система субсидирования в Нахчыванской АР была построена неправильно, создавая высокие риски по этой деятельности из-за длительного отсутствия механизма контроля.

2. Указы Президента Азербайджана по субсидиям в аграрной сфере не применялись должным образом.

- В результате несоблюдения Указа Президента Азербайджана от 27 июня 2019 года № 759 "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере" и утвержденных Указом требований "Порядка субсидирования производства сельскохозяйственной продукции" и других законодательных актов не было осуществлено применение "Электронной сельскохозяйственной информационной системы" в Нахчыванской Автономной Республике, в министерстве не была создана рабочая группа, не опубликована соответствующая информация в СМИ, а также не проводились мониторинг и оценка производителей сельскохозяйственной продукции.

- Несмотря на отмену пункта 3.2 Положения "Субсидирование сельскохозяйственного производства", этот пункт был применен в Нахчыванской Автономной Республике, а механизм оплаты удобрений и биогумуса продолжался в соответствии со старым порядком.

3. В случае непредоставления субсидий сельхозпроизводителям за проведенные весенние посевы, данные средства перечислялись в качестве аванса, оставшиеся же в конце года средства не возвращались в бюджет.

- В 2021 году 70 процентов суммы субсидий, предназначенных для закупки удобрений для весеннего посева на 17 294,63 га земли в Нахчыванской Автономной Республике, не было передано производителям удобрений.

- В 2021 году средства по субсидиям в размере 2041200 манатов хранились на расчетном счете, открытом министерством сельского хозяйства в нахчыванском филиале ОАО "Kapital Bank", и использовались для предоставления субсидий на следующий год.

4. В ходе расследования, проведенного районными комиссиями и на местах, был выявлен ряд недостатков. Так, при расчете и выплате субсидий были выявлены следующие недостатки - незаключение договоров аренды, отсутствие подписей сторон в договорах, неутверждение или последующее утверждение договоров аренды и другие недостатки.

5. При продаже техники на льготных условиях были допущены следующие недостатки:

- При реализации тракторов, безвозмездно переданных ОАО "Агролизинг" ОАО "Нахчыван Агролизинг", за счет бюджетных средств в ОАО "Нахчыван Агролизинг" была необоснованно перечислена субсидия в размере 58800 манатов по 40-процентной скидке, при продаже техники на льготных условиях не были изучены финансовое положение покупателей и риски в других направлениях.

6. Не была обеспечена конкурентная среда при предоставлении субсидий на муку:

- Только один производитель - "Gəmiqaya Holdinq" воспользовался субсидированными средствами в размере 1 309 465 манатов, предназначенных для производителей муки министерством сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики за каждую тонну муки.

7. При использовании средств не соблюдались некоторые требования бухгалтерского учета.

- Субсидии в размере 18474308,34 маната в 2021 году и в размере 6938485,19 маната в 2022 году не нашли отражения в финансовых отчетах министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики;

- В нарушение требований Закона Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" вспомогательным опытным хозяйством научно-производственного объединения "Араз" при министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики был осуществлен наличный оборот денежных средств, при этом не велся бухгалтерский учет и не составлялась отчетность.

В принятом коллегией Счетной палаты решении предусмотрено направление в соответствующие органы информации о результатах проверки, проведенной в министерстве сельского хозяйства Нахчыванской АР", - говорится в информации Счетной палаты.

