https://news.day.az/society/1564917.html Сколько директоров образовательных учреждений было уволено?
Сколько директоров образовательных учреждений было уволено?
В 2023 году в Азербайджане были уволены 22 директора школ и 19 заведующих детскими садами.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По словам министра, с начала 2023 года в дошкольных образовательных учреждениях проводятся мониторинги.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре