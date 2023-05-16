Сколько директоров образовательных учреждений было уволено?

В 2023 году в Азербайджане были уволены 22 директора школ и 19 заведующих детскими садами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, с начала 2023 года в дошкольных образовательных учреждениях проводятся мониторинги.