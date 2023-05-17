В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на улице 28 мая.

Когда водитель BMW проезжал перекресток, автомобиль "Lexus" врезался в его автомобиль. Кроме того, "Lexus" врезался в автомобиль марки "KIA", который двигался в том же направлении. Водитель автомобиля "Lexus" вместе со своим автомобилем скрылся с места происшествия.

Автомобили марки "KIA" и "BMW" получили серьезные повреждения. Пассажир "Киа" получил травмы.

По данному факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.