В этом районе будут перебои с подачей газа

Сегодня в Агджебединском районе возникнут перебои в подаче газа.

Об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), передает Day.Az.

В связи с работами, проводимыми управлением "Экспорт газа" на "ГРС Агджебеди", с 10:00 17 мая до завершения работ планируется приостановка подачи газа с "ГРС Агджебеди".

По этой причине в районе возникнут перебои в подаче голубого топлива.