https://news.day.az/society/1565015.html В этом районе будут перебои с подачей газа
В этом районе будут перебои с подачей газа
Сегодня в Агджебединском районе возникнут перебои в подаче газа.
Об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), передает Day.Az.
В связи с работами, проводимыми управлением "Экспорт газа" на "ГРС Агджебеди", с 10:00 17 мая до завершения работ планируется приостановка подачи газа с "ГРС Агджебеди".
По этой причине в районе возникнут перебои в подаче голубого топлива.
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