USAID поддерживает женщин предпринимателей в Азербайджане

Женщины-предприниматели в Азербайджане создают инклюзивные рабочие места.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс в ходе конференции SHE Congress в Баку.

По его словам, USAID поддерживает и готова и далее поддерживать женское предпринимательство в Азербайджане.

"Мы проводим для азербайджанских женщин тренинги и семинары, чтобы их бизнес был более успешным. Основная наша миссия заключается в создании благоприятного климата ведения бизнеса, а также честной и прозрачной конкуренции между участниками рынка. Также считаю важным, чтобы женщины в районах Азербайджана тоже имели доступ к инструментам ведения бизнеса, и в этом направлении мы так же работаем", - добавил он.