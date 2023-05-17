Платная автодорога скоро будет введена в эксплуатацию

На завершающем этапе находится строительство первой в Азербайджане платной автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией.

Об этом сообщил Trend в среду руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

"Строительные работы на автомобильной дороге ведутся на пяти участках. Строительство первого участка - до 30 километра было завершено в 2020 году. На 30-55-километровой части работы практически завершены. Продолжаются земляные и асфальтовые работы на третьем и четвертом участках. Их планируется завершить до конца года. На участке от Гандоба до границы с Россией строительство уже завершается. В настоящее время здесь также ведутся завершающие работы. Также параллельно на дороге продолжается процесс установки платежных терминалов", - сказал он.

Наджафли отметил, что строительные работы на указанной дороге будут полностью завершены в конце года.