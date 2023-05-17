Подробности о прошедших в следующий этап конкурса "Yüksəliş"

Из 1 325 кандидатов, успешно прошедших онлайн-этап третьего конкурса Yüksəliş ("Восхождение"), 1 289 человек получили степень бакалавра в Азербайджане и 118 - за рубежом.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Среди тех, кто прошел в очный этап конкурса, 1 043 человека имеют степень магистра, из них 813 человек получили образование в Азербайджане, 230 - за рубежом. 102 человека имеют докторскую степень.

Гаджиев отметил, что большинство участников конкурса - жители города Баку (58,19 процента).

Отметим, что 20 победителям конкурса будут предоставлены возможности получения в течение одного года от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов персональных консультаций по карьере, они будут зачислены в банк кадрового резерва, а также получат денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов.

Конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением Президента Азербайджана 26 июля 2019 года.