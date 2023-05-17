https://news.day.az/society/1565233.html Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
Согласно переписи населения, проведенной в 2019 году, на 1 апреля 2023 года численность населения Азербайджана составила 10 138 585 человек.
Как передает Day.Az, в информации Госкомстата говорится, что 54,6 процента населения проживает в городах, 45,4 процента - в сельской местности, 49,8 процента составляют мужчины и 50,2 процента - женщины.
54,6% населения составляют городские, 45,4% - сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины.
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