Обнародована численность населения Азербайджана

Согласно переписи населения, проведенной в 2019 году, на 1 апреля 2023 года численность населения Азербайджана составила 10 138 585 человек.

Как передает Day.Az, в информации Госкомстата говорится, что 54,6 процента населения проживает в городах, 45,4 процента - в сельской местности, 49,8 процента составляют мужчины и 50,2 процента - женщины.

54,6% населения составляют городские, 45,4% - сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины.