Избирательная демократия посольства США

Посольство США выходит за границы допустимого. Дело даже не в том, что пропагандируются ценности, которые могут быть чужды другой культуре. Дело в том, что таким образом посольство навязывает свою волю и свое видение мира тем, кто может быть не согласен с таким взглядом. При этом, прослеживаются непоследовательность и лицемерие.

Конечно, диппредставительство станет прикрываться тем, что оно юрисдикцию над территорией посольства, как и тем, что поддержка ЛГБТ-сообщества является демократическими ценностями и несогласие с этим является недемократичным и нарушением прав человека.

И тут возникает ряд вопросов о весьма избирательном подходе к демократии в некоторых вопросах. Ситуация вот какая. Если посольство, основываясь на принципе демократии, имеет право размещать различную символику и пропагандировать (в плохом смысле этого слова) какие-либо ценности, то почему другие люди, которые не согласны с этим взглядом, не имеют права выражать свою точку зрения? Если в основе демократии стоит принцип равенства, то почему посольство США не продвигает защиту интересов с традиционными предпочтениями?

И еще один вопрос. Почему посольство защищает только избранные группы населения? Почему посольство не выступает в защиту, к примеру, людей с депрессией или акне? Эти люди страдают не меньше, а иногда и больше. Однако, посольство не вывешивает флаги, не делится постами в фейсбуке, инстаграме и прочих твиттерах.

В случае американского посольства ответ весьма простой. Политическая культура Америки основывается на стремлении преподнести свою точку зрения как морально правильную. Любой вопрос, начиная от социального, заканчивая геополитическим, преподносится как борьба добра со злом. Вот и пример - термин "ось зла", который относился к группе стран, которые были не согласны с политикой США, был придуман политтехнологами Белого дома.

Такой же посыл и тут. Посольство США считает, что вывесив разноцветные флаги, миссия выведет на сторону добра потерянные души, которые поглотила тьма невежества. Но все это шум, который сама же миссия и забудет через какое-то время. И помимо вывешивания флагов в определенные дни и месяцы, выражения крайнего сожаления, неодобрения, обеспокоенности, зачастую, дипломаты не способны сделать ничего. Поэтому такие акции - лицемерие, ведь само посольство и не делает ничего, кроме символичных жестов. Отсутствие последовательности, излишняя морализация и избирательность демократии - вот что умеет посольство США.