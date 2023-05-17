В Баку состоялся показ фильма "Mariupolis 2"

17 мая в Баку состоялся показ документального фильма "Mariupolis 2", рассказывающий о жизни мариупольцев в условиях войны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, данный фильм режиссера Мантаса Кведаравичюса является победителем "European Film Awards 2022"

На вечере выступили посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

В фильме, представленном в Landmark Rotunda, фокус делается почти полностью на одной локации: баптистской церкви на улице Куинджи. Финальный монтаж фильма осуществляли ассистентка режиссера Дуня Сычева и его невеста Анна Белоброва. Им удалось сохранить главное качество работы режиссера Кведаравичюса - точность наблюдения. Ежедневные хлопоты приобретают особое жизнеутверждающее качество: подкормка голубей из разбитой голубятни, уборка двора, ремонт колеса на машине, разжигание костра, приготовление супа, молитва перед обедом, очередь за водой.

Отметим, что Мантас Кведаравичюс - режиссер литовского происхождения, получивший степень по социальной антропологии в Кембриджском университете. Его первый документальный фильм "Барзахва" был отобран на многочисленные фестивали и получил несколько наград, включая приз Международной амнистии и приз экуменического жюри на "Берлинале" в 2011 году. Следующие два его фильма, "Мариуполис" (2016) и "Парфенон" (2019), были отобраны на "Берлинале" и Венецианскую международную неделю критики соответственно.