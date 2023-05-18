На этих дорогах движение затруднено - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
10. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами Диляры Алиевой, улицы Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
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