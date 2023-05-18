На этих дорогах движение затруднено

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами Диляры Алиевой, улицы Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.