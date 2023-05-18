https://news.day.az/society/1565390.html "Скорая" стала участником смертельного ДТП в Азербайджане
"Скорая" стала участником смертельного ДТП в Азербайджане
В Масаллы машина скорой помощи попала в ДТП.
Как сообщает Day.Az, в результате больной, находившийся в машине, скончался.
Также пострадали трое врачей Масаллинского филиала Клиники биологической медицины. Состояние двоих из них стабильное, третий будет прооперирован.
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