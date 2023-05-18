"Скорая" стала участником смертельного ДТП в Азербайджане
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Масаллы машина скорой помощи попала в ДТП.

Как сообщает Day.Az, в результате больной, находившийся в машине, скончался.

Также пострадали трое врачей Масаллинского филиала Клиники биологической медицины. Состояние двоих из них стабильное, третий будет прооперирован.