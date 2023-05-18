https://news.day.az/society/1565401.html В июне в Азербайджане пройдут сертификационные экзамены для учителей
В июне в Азербайджане пройдут сертификационные экзамены для учителей
Названы сроки проведения в Азербайджане сертификационных экзаменов для учителей, сообщает в четверг Day.Az.
Как сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров, сертификационные экзамены пройдут с 20 по 24 июня.
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