В июне в Азербайджане пройдут сертификационные экзамены для учителей
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Названы сроки проведения в Азербайджане сертификационных экзаменов для учителей, сообщает в четверг Day.Az.

Как сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров, сертификационные экзамены пройдут с 20 по 24 июня.