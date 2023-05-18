Важная новость о сертификации учителей старше 60 лет

В случае одобрения предложенного в законодательство изменения участие учителей старше 60 лет в сертификации станет добровольным.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.

"Однако если они примут участие в экзаменах, в их заработной плате, естественно, будут изменения", - сказал он.

Багиров отметил, что в настоящее время в школах страны работает более 5 тысяч учителей старше 60 лет.