https://news.day.az/society/1565417.html Важная новость о сертификации учителей старше 60 лет
Важная новость о сертификации учителей старше 60 лет
В случае одобрения предложенного в законодательство изменения участие учителей старше 60 лет в сертификации станет добровольным.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.
"Однако если они примут участие в экзаменах, в их заработной плате, естественно, будут изменения", - сказал он.
Багиров отметил, что в настоящее время в школах страны работает более 5 тысяч учителей старше 60 лет.
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