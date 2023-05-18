Минобразования сообщило важную новость для учителей

18 мая информация о тестовом экзамене по сертификации учителей была отправлена в их "личные кабинеты".

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что 20-23 июня к экзамену будут привлечены учителя начальных классов, а 24 июня - учителя азербайджанского языка и литературы.

Учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az и войдя в раздел "Сертификация".