https://news.day.az/society/1565462.html Минобразования сообщило важную новость для учителей
Минобразования сообщило важную новость для учителей
18 мая информация о тестовом экзамене по сертификации учителей была отправлена в их "личные кабинеты".
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.
Было отмечено, что 20-23 июня к экзамену будут привлечены учителя начальных классов, а 24 июня - учителя азербайджанского языка и литературы.
Учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az и войдя в раздел "Сертификация".
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