Нахчыванский региональный центр "ASAN xidmət" открыл свои двери

18 мая состоялась церемония открытия Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət". В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

Как сообщили в четверг Day.Az в отделе по связям с общественностью агентства, сначала участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчыван, возложили к нему цветы.

На мероприятии было сообщено, что Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и подведомственные ему центры "ASAN xidmət" были созданы указом Президента Азербайджана от 13 июля 2012 года №685.

Нахчыванский центр "ASAN xidmət" является 26-м по счету в стране. Строительство Центра началось в 2020 году и было завершено в мае 2023 года. Центр "ASAN xidmət" оснащен системами видеонаблюдения, визуализации, двумя лифтами, системой пожаротушения, централизованной вентиляцией, системой отопления, генератором и UPS.

Центр "ASAN xidmət" расположен по адресу: город Нахчыван, улица Сеида Джафара Пишевари, 7.

Было отмечено, что в Центре будут предоставляться более 360 услуг различными государственными органами, а также частными компаниями и предприятиями.

Общее число сотрудников Центра составляет 228 человек, а волонтеров - 45 человек.

В Центре также имеется "ASAN kafe", на его территории организованы парковочные места на 50 автомобилей.