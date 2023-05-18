В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, один скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 351 человек вылечились, 10 270 - скончались, число активных больных составляет 89.

За последние сутки в стране проведены 1 015 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 608 942.