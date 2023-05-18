https://news.day.az/society/1565612.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, один скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 351 человек вылечились, 10 270 - скончались, число активных больных составляет 89.
За последние сутки в стране проведены 1 015 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 608 942.
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