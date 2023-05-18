Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 94 человека, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21, вторую - 50, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 600. Первую дозу вакцины получили 5 411 131, вторую - 4 883 024, три и более - 3 403 247, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 198 человек.