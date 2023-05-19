В Баку столкнулись легковой автомобиль и «КамАЗ», пострадали 5 человек

На Бакинской кольцевой дороге водитель такси совершил ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги, проходящем по территории Ясамальского района.

Автомобиль марки "Hyundai" под управлением Алиева Валеха Тариф оглу, занимающегося деятельностью такси столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ" с прицепом, который ехал с противоположной стороны под управлением Имдада Юсифова. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения. Кроме того, 4 пассажира, среди которых был годовалый ребенок, госпитализированы в Клинический медицинский центр с различными травмами.

Отметим, что в связи с аварией на этом участке Бакинской кольцевой дороги движение приостановлено.