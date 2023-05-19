В Азербайджане произошло землетрясение.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, землетрясение было зарегистрировано в 07:22 по местному времени в Геранбойском районе, в 34 км к северу от станции Гянджа.

Очаг землетрясения магнитудой 3,1 залегал на глубине 25 километров.

Подземные толчки не ощущались.