Детские сады скоро закроют принятие документов

С 22 мая будет временно закрыт электронный портал по приему документов в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, причина заключается в процессе подготовки к электронному зачислению детей в дошкольные учреждения на 2023-2024 учебный год.

Будет предоставлена дополнительная информация о процессе приема в дошкольные учреждения на следующий учебный год.