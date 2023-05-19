https://news.day.az/society/1565732.html Детские сады скоро закроют принятие документов
Детские сады скоро закроют принятие документов
С 22 мая будет временно закрыт электронный портал по приему документов в дошкольные образовательные учреждения.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, причина заключается в процессе подготовки к электронному зачислению детей в дошкольные учреждения на 2023-2024 учебный год.
Будет предоставлена дополнительная информация о процессе приема в дошкольные учреждения на следующий учебный год.
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