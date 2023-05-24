Минобороны о территориях, очищенных от мин

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в мае текущего года было полностью очищено от мин до 600 гектаров земли, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 30 420 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено и уничтожено 10 206 единиц противопехотных, 2 580 единиц противотанковых и 10 446 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, в мае 2023 года при взаимодействии инженерных подразделений Азербайджанской Армии с соответствующими государственными структурами от снежного покрова было очищено, в целом, 830 км дорог.

Отметим, что основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.