Красоты Баку: неизвестная история известного здания

Автор: Эмин Севдималиев

Здание Исполнительной власти города Баку находится в одном из красивейших мест города, куда стекаются как местные жители, так и гости нашего прекрасного города. Мы все знаем это здание. Каждый из нас проходил сотни и тысячи раз рядом с ним. Но давайте признаемся, что чаще всего мы проходим рядом и не задумываемся об истории строения. Поговрим о том, какие секреты таит в себе это здание. Что было до него и как оно появилось.

Появление этого здания стало возможно благодаря усилиям Иосифа Викентиевича Гославского, польского архитектора, который приложил руку к ряду уникальных образцов архитектурного искусства в нашем Баку. Здание нынешней Исполнительной власти, также ранее известное как мэрия Баку, было в начале 20 века в стиле барокко. Основные работы были завершены в период с 1900 по 1904 годы.

Несмотря на то, что этот стиль зачастую подразумевает сложность форм, изобилие скульптур и прочих элементов, здание получилось уникальным в силу органичного синтеза элегантности и свободы архитектурной мысли. К великому сожалению, сам Гославский не смог увидеть реализацию своего замысла. Его жизнь трагически оборвалась на 39-м году жизни из-за туберкулеза. Благодаря своему упорному труду, сегодня на улице Мирзы Ибрагимова, где он проживал, установлена памятная табличка в честь архитектора, который также был известен как "кавказский Растрелли".

(Дом, в котором проживал Гославский)

(Памятная табличка)

Изначально здание должно было служить нуждам Городской думы. Возможно, что благодаря этому удалось воплотить в жизнь столь масштабный проект. В силу того, что чиновники были готовы на выделение больших средств, замысел Гославского удалось реализовать. По имеющимся данным общая стоимость здания составила около 400 тысяч рублей. Только на строительство здания было потрачено 183,295 рублей, затраты на систему вентиляции и отопления составили 28,475 рублей. И все это при изначальной смете в 100 тысяч. В качестве причин, которые повлияли на высокую стоимость, отмечается увеличение стоимости труда, подорожание материалов и задержки в строительстве, связанные со здоровьем архитектора. Но все эти затраты были оправданы, так как здание думы должно было придать единый архитектурный стиль Николаевской улице, как она была известна в то время.

Однако, Гославский не является единственным архитектором, которому мы обязаны реализацией масштабного проекта. После его кончины Казимир Скуревич, еще один польский архиектор, которого пригласил в Баку сам Гославский, завершил дело своего товарища. Но известный нам вид здание приобрело после того, как в 1911-1912 годах был построен один из боковых флигелей третьим польским архитектором Иосифом Плошко, благодаря которому план Гославского был полностью реализован.

Необходимо отметить, что коллеги Гославского продемонстрировали высокий уровень профессионализма, такта и солидарности со своим коллегой, который не смог завершить свое дело. Они довели до конца работу, основываясь строго на работах и чертежах Иосифа Викентиевича. Но также важно подчеркнуть, что каждый из последователей Гославского обладал уникальным видением и почерком. Благодаря личным и профессиональным качествам Скуревича и Плошко, сегодня жители и гости города имеют удовольствие лицезреть прекрасный образец архитектурного искусства.

Многие ошибочно предполагают, что здание было построено в 1870 году. В качестве доказательства этому приводится фотография, на которой можно увидеть это число на фасаде здания. Но данное утверждение далеко от истины. Но тогда возникает вопрос - какова значимость 1870 года? И почему этот год был нанесен на здание?

В 1870 году были приняты новые муниципальные правила в Российской Империи. Согласно правилам, в Российской империи учреждались органы городского самоуправления, т.е. дум и муниципальных ведомств. И именно эта дата отражена на здании мэрии, а не год строительства здания.

Для строительства был привезен красный кирпич для декоративных целей из Италии и мрамор. Данные элементы были необходимы для придания зданию уникального вида. Гославский обратился в строительную, чтобы получить необходимые материалы. Как отмечается в книгах и исторических справках, несмотря на то, что Гославский был автором проекта, он не обладал карт-бланшем и необходимой креативной свободой. Для реализации своего замысла ему неоднократно приходилось получать одобрение от соответствующих структур. Получение разрешений также оказало влияние на скорость постройки.

Ожидаемо было то, что реализация настолько крупного строительного объекта будет сопряжена с некоторым количеством проблем. Исторические документы указывают на то, что в здании ощущались проблемы с акустикой, а также существовали вопросы, связанные с внутренней отделкой здания.

Еще одной проблемой, с которой архитекторам пришлось столкнуться, стала башня. Причина заключалась в том, что по словам губернатора, возведение башни привело бы к сужению тротуара, в дополнение к нарушению гармоничного внешнего вида. В итоге был дан зеленый свет на построение башни, при условии, что пешеходы смогут проходить под ней.

Именно так здание нынешней Исполнительной власти получило известный нам облик. Проходя рядом с ним в следующий раз, будет нелишним остановиться перед зданием и пропустить через себя его красоту и историю.