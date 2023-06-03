Кабмин внес изменения в управление информационной системой "ASAN müraciət"

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение об информационной системе "ASAN müraciət", утвержденное постановлением от 7 декабря 2021 года.

Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, полномочия оператора информационной системы" ASAN müraciət" переданы от Центра развития электронного правительства, принадлежащего Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, обществу с ограниченной ответственностью "Центр инноваций" при агентстве.