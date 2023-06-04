Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов I группы специальностей

В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы I группы специальностей.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

I группа специальностей, подгруппа RK (азербайджанский сектор);

I группа специальностей, подгруппа Rİ (азербайджанский сектор);

I группа специальностей, подгруппа RK (русский сектор);

I группа специальностей, подгруппа Rİ (русский сектор).