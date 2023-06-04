https://news.day.az/society/1570465.html Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов I группы специальностей
Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов I группы специальностей
В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы I группы специальностей.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.
I группа специальностей, подгруппа RK (азербайджанский сектор);
I группа специальностей, подгруппа Rİ (азербайджанский сектор);
I группа специальностей, подгруппа RK (русский сектор);
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