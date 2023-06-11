Сегодня в Азербайджане будет проведен вступительный экзамен в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, вступительные экзамены в магистратуру пройдут в 7 городах и районах республики (всего в 71 здании - в Баку, в Сумгаите, в Абшероне, в Гяндже, в Нахчыване, в Мингячевире, в Лянкяране).

Экзамен начинается в 11:00 во всех корпусах. В 10:45 режим пропуска на экзамен заканчивается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Заявление на участие в этом экзамене подали 17 705 бакалавров. Из них 16 461 человек будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору, а 1 244 - по русскому.

Ожидается, что 12 934 бакалавров сдадут экзамен в Баку, 463 - в Нахчыване, 1 323 - в Гяндже, 1 317 - в Сумгаите, 742 - в Абшероне, 560 - в Мингячевире и 366 - в Лянкяране.