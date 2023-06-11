На освобожденные территории в первую очередь вернутся эти семьи

Приоритет отдается возвращению на освобожденные территории семей с тяжелым социальным положением.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в интервью специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

По его словам, в рамках процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, входящие в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), создана рабочая группа в составе представителей специального представительства Президента Азербайджанской Республики, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"Принимаются подготовительные меры для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц на родину. В настоящее время приоритет отдается возвращению в свои дома семей с тяжелым социальным положением, которые проживают в аварийных жилых помещениях и трудоспособных людей", - сказал он.