Синоптики предупредили в связи с погодой

Обнародован прогноз погоды на 12 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 55-65%.

Завтра в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана, в основном днем, ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.