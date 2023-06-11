ГЭЦ провел вторую попытку вступительного экзамена в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен (II попытка) в магистратуру вузов и Национальной Академии Наук Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был проведен в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране - всего в 71 здании.

Заявки на участие в этом экзамене подали 17705 бакалавров.

По предварительной информации, 1 человек был отстранен от экзамена в связи с обнаружением мобильного телефона.

С 12 июня в ГЭЦ будет проводиться обработка протоколов экзаменов и бланков ответов.

Ожидается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.