ГЭЦ провел вторую попытку вступительного экзамена в магистратуру
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен (II попытка) в магистратуру вузов и Национальной Академии Наук Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был проведен в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране - всего в 71 здании.
Заявки на участие в этом экзамене подали 17705 бакалавров.
По предварительной информации, 1 человек был отстранен от экзамена в связи с обнаружением мобильного телефона.
С 12 июня в ГЭЦ будет проводиться обработка протоколов экзаменов и бланков ответов.
Ожидается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.
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