Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 581 человек вылечился, 10 280 человек скончались, число активных больных - 19.

За прошедшие сутки проведен 651 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 631 556 тестов.