https://news.day.az/society/1572429.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 581 человек вылечился, 10 280 человек скончались, число активных больных - 19.
За прошедшие сутки проведен 651 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 631 556 тестов.
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