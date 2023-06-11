Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 14, вторую дозу получили 13 человек, "бустерную" дозу - 12 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 966 166, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 699, вторую дозу получили 4 883 983, "бустерную" дозу - 3 404 236 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 266 248 человек.