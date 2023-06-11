В Гядабее выпал град, на Вельвелечае наблюдался сель

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по информации на 18:00 в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Алтыагадже, Грызе, Астаре была гроза, временами шел проливной дождь.

Примерно в 15:10-15:20 в Гядабейском районе выпал град диаметром 10 мм.

Примерно в 16:10 на Вельвелечае, проходящем по территории Губинского района, наблюдался сель.