https://news.day.az/society/1572446.html В Гядабее выпал град, на Вельвелечае наблюдался сель - ВИДЕО
В Гядабее выпал град, на Вельвелечае наблюдался сель - ВИДЕО
Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по информации на 18:00 в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Алтыагадже, Грызе, Астаре была гроза, временами шел проливной дождь.
Примерно в 15:10-15:20 в Гядабейском районе выпал град диаметром 10 мм.
Примерно в 16:10 на Вельвелечае, проходящем по территории Губинского района, наблюдался сель.
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