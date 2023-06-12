https://news.day.az/society/1572476.html Поножовщина во дворе бакинской школы - есть пострадавшие
Поножовщина во дворе бакинской школы - есть пострадавшие
В Наримановском районе Баку произошла массовая драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во дворе средней школы № 34.
Исрафилов Роял Абас оглу, 2002 года рождения и Турабов Зейнал Мамедали оглу, 2006 года рождения получили ножевые ранения во время драки.
Раненые были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование сотрудниками 18-го отдела полиции Наримановского районного управления полиции.
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