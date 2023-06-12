https://news.day.az/society/1572506.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Гобустанском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Согласно информации, землетрясение было зарегистрировано в 03:37 по местному времени в 12 км к югу от станции Гобустан.
Очаг землетрясения магнитудой 3,0 залегал на глубине 57 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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