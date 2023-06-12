В Азербайджане произошло землетрясение

В Гобустанском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, землетрясение было зарегистрировано в 03:37 по местному времени в 12 км к югу от станции Гобустан.

Очаг землетрясения магнитудой 3,0 залегал на глубине 57 километров.

Подземные толчки не ощущались.